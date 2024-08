Canoa De Gennaro | Sogno che anche in Italia si possa presto pagaiare su un bacino artificiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Giovanni De, oro olimpico nellaslalom alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando come ha vissuto il ritorno in: “Tra la festa in paese, le chiamate, gli inviti e gli incontri con amici ancora non mi sono reso conto di quello che è successo: è stato tutto così travolgente. In tutto ciò hoprovato ad allenarmi perché la stagione non è finita“. “Ho iniziato per seguire mio fratello Riccardo. Da bambino giocavo a basket e facevo karate, mentre l’acqua mi faceva paura. Poi ho cominciato a capirla e me ne sono innamorato. Quando sono in acqua mi sembra di volare, diventi parte della natura su una– ha poi raccontato De, che ha ammesso di non aver rivisto la finale olimpica – Sono così perfezionista che troverei difettiin una discesa che mi ha regalato l’oro olimpico“.