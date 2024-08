AEW | Importante wrestler indipendente smentisce di aver firmato con Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mondo del wrestling professionale è sempre in fermento, e le voci di mercato sono all’ordine del giorno. Recentemente, il nome di Michael Oku è stato al centro di numerose speculazioni riguardanti un suo possibile approdo in All Elite Wrestling (AEW). Tuttavia, la situazione sembra essere più complessa di quanto inizialmente riportato. Le Voci di Mercato L’AEW è nota per la sua attenzione al panorama globale del wrestling e per la disponibilità dia investire in talenti promettenti. Nonostante l’azienda abbia già ingaggiato numerose stelle del circuito, Michael Oku non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale, contrariamente a quanto suggerito da alcune fonti.