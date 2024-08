WWE | Matt Cardona vorrebbe far parte del crossover TNA NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per molti è, e sempre resterà, Zack Ryder ma, sin dal suo addio alla WWE nel 2020,ha costruito un vero e proprio impero vincendo titoli su titoli nelle federazioni indipendenti. Nonostante ciò, l’atleta ha sovente strizzato l’occhio ad un suo possibile ritorno all’ovile di Stamford o ad un passaggio in AEW (per la quale ha fatto alcune apparizioni). Un recupero fulmineo In una recente intervista per Sports Guys Talk Wrestling,ha parlato delfra NXT e la TNA: “Non è mai un buon momento per infortunarsi, ma quello non era certo un buon momento. Ero appena tornato in TNA, stavo festeggiando per così dire i miei quattro anni di assenza dalla WWE. Ho pubblicato un video che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni, ma poi ho dovuto annunciare: ‘Oh, quel video era fantastico.