Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 10:30 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio GIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA MATTINATA. PIÙ TRANQUILLA LA SITUAZIONE NEL POMERIGGIO CON BOLLINO GIALLO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO LE CITTÀ. NON È PREVISTO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI PER LA GIORNATA DI OGGI. A COMPLICARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO POTREBBE ESSERCI IL METEO: ALLERTA GIALLA INFATTI SU TUTTA LA Regione.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 09:45 - PIÙ TRANQUILLA LA SITUAZIONE NEL POMERIGGIO CON BOLLINO GIALLO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO LE CITTÀ. NON È PREVISTO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI PER LA GIORNATA DI OGGI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO GIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 09:15 - BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA MATTINATA. PIÙ TRANQUILLA LA SITUAZIONE NEL POMERIGGIO CON BOLLINO GIALLO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO LE CITTÀ. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO GIÀ INIZIATO IL CONTROESODO NEL WEEKEND, PER CHI TORNA VERSO LE CITTÀ. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 08:45 - PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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