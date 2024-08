Tragedia in vacanza Nicola muore a 19 anni in un incidente in acqua | l’amico arrestato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una terribilesi è verificata durante una, che avrebbe dovuto essere contraddistinta solo da divertimento e momenti di estremo relax. Inveceè morto ad appena 19dopo un tragicoin. E successivamenteche era con lui è stato tratto in arresto dalla polizia con un’accusa certamente molto pesante. Durante laè morto per uninnella giornata del 17 agosto, anche se solamente nelle ultime ore sono state fornite maggiori informazioni. Stando ad una ricostruzione dell’accaduto, la vittima ha avuto questoconSalvatore ed entrambi erano rimasti feriti, ma poi il 19enne non ce l’ha fatta in ospedale. Leggi anche: “Aiuto, mamma non si sveglia”.