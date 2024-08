Terribile carambola tra più mezzi | finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su tvzap

Unincidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore due. Una unalungo via delle Dune, nel comune di Villa Literno. Un drammatico incidente stradale ha visto coinvolti tre veicoli: due automobili, uno scooter e una motocicletta. Il bilancio è drammatico: sette feriti e un morto. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto a Villa Literno (Caserta) si sono scontrati quattro: due auto, uno scooter Scarabeo Aprilia e una moto 125. L'incidente, che si è verificato intorno all'una, avrebbe generato una vittima: il ragazzo in sella allo scooter e sette feriti.