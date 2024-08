Tel Aviv | tentato attacco terroristico morto un uomo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Undi 50 anni èa Telin una esplosione di un ordigno. Si tratta di un sospetto ‘kamikaze’ poiché avrebbe portato la bomba in uno zaino vicino a un camion. Indaga anche lo Shin Bet (sicurezza interna). “Stiamo esaminando tutte le possibilità“, ha detto la polizia, “compreso un atto“. L’è stato visto prima della deflagrazione: indossava abiti lunghi insoliti d’estate. “L’identità dell’è la chiave per scoprire il movente”. Mentre un passante è rimasto ferito. Il comandante della polizia del distretto di Ayalon Haim Bublil ha confermato a Kan di essere sicuro al “99%”che l’esplosione sia stata un tentativo di. “Forse il terrorista aveva pianificato di andare in una sinagoga lì vicino o forse in un centro commerciale“, ha detto.