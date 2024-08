Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi La sfida di Zelensky

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) «. Abbiamo ottenuto un altro rifornimento del fondo di scambio (prigionieri di guerra) per il nostro Paese». Il presidente ucraino Volodymyrha commentato con queste parole l'offensiva militare che Kiev sta portando avanti da ormai due settimane in territorio russo. Alle parole del presidente hanno fatto seguito le dichiarazioni del comandante dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrsky: «ottenendo nuovi risultati nella regione di Kursk e abbiamo rimpinguato il fondo per gli scambi». Le parole del presidente e del vertice dell'apparato militare di Kiev arrivano dopo che le forze ucraine hanno colpito e danneggiato un terzo ponte sul fiume Seym, vicino al villaggio di Karyzh, nella regione russa di Kursk.