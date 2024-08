Salvini sui treni in ritardo | Nella settimana di ferragosto più del 90% in orario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2024 Lunedì mattina in una lunga diretta su Instagram e Tik Tok il Ministro delle Infrastrutture, Matteo, ha parlato dei lavori sulle tratte ferroviarie e dei relativi ritardi. “Ringrazio i lavoratori che anche in questo caldo agosto stanno lavorando giorno e notte per rendere un servizio all'altezza, 1400 cantieri aperti sui binari per migliorare la sicurezza, nonostante questo il tasso di puntualità deiha superato il 90%di”. Courtesy MatteoInstagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev