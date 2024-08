Russia erutta il vulcano Shiveluch | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) Uno dei vulcani più attivi dellahato, lanciando pennacchi di cenere a 5 km (3 miglia) nel cielo sull'estremo orientale della penisola di Kamchatka e innescando brevemente un avviso di "codice rosso" per gli aerei. Ilha iniziato are poco dopo che un potente terremoto di magnitudo 7,0 ha colpito la costa orientale della Kamchatka all'inizio di domenica. Secondo ilogi dell'Accademia russa delle scienze un altro terremoto, ancora più potente, potrebbe essere in arrivo.