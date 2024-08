Rissa notturna sul lungomare degli Ardeatini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ardea, 19 agosto 2024 – Nella notte tra sabato e domenica ennesimasul, all’altezza dell’uscita di via Brescia, dove alcuni ragazzi si sono affrontanti sembra per una questione di “fumo”. Sul posto sono giunti sul posto i carabinieri del 112 della Radiomobile, che a fatica hanno riportato l’ordine. Prese le generalità di alcuni dei contendenti, mentre altri sembra a dire del pubblico presente sono spariti come hanno sentito le sirene del 112 dei carabinieri. Purtroppo sulfrequentemente il 112 sono costretti ad intervenire per fermare delle risse: non a caso la sera prima i carabinieri, sempre coordinati dal comandante della Compagnia di Anzio, sono intervenuti in altre risse e confusioni varie nella zona di Lido dei Pini e Tor San Lorenzo in vari locali.