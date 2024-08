Nuovo team dirigenziale per il Como Women | Elena Mirandola è il CEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)per il FC. IlCEO è, che dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Managing Director in Alkemy SpA, società italiana che si occupa di trasformazione digitale e di consulenza strategica. Italiana di nascita, precisamente di Padova, ha sviluppato la sua carriera professionale in Italia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Malesia e Singapore, gestendocomposti da 15 diverse nazionalità e costruendo gruppi di lavoro internazionali con esperti di media e dati provenienti da contesti culturali differenti. Ha lavorato su progetti di trasformazione digitale per grandi marchi come Emirates, Avis e Nike. Ha accumulato esperienza in agenzie digitali a Londra e ha gestito il mercato asiatico per Artefact, con uffici a Hong Kong, Kuala Lumpur e Singapore. Nel 2020, è stata Director of Business Development in Expedia Group per l’Asia Pacific.