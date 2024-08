Napoli tra il mercato e il Bentegodi…Parla Jeda

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche l’ex calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sto seguendo il calciodel, sapevo che sarebbe stato difficile per Conte arrivare in una squadra che andava rivoluzionata e non è stato fatto”., la questione Osimhen e Conte “La colpa è anche della situazione Osimhen che non si sblocca e questo provoca delle complicazioni. Ho ascoltato la conferenza stampa di Conte ed è lui che deve trovare la soluzioni. Lo sbaglio che si fa è dire che grazie a Conte si risolvono tutti i problemi, non è così”. Il consiglio di“A volte è meglio stravolgere dopo la vittoria di uno scudetto per dare uno spirito nuovo al gruppo. A volte, aver raggiunto certi picchi, soprattutto in certe piazze, diventa pericoloso, si pensa di aprire un ciclo, ma non sempre va così.