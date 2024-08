MOVIOLA – Juventus-Como spalla di Cambiaso in fuorigioco | annullato il 3-0 a Vlahovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)che prova a dilagare contro il, ma la fortuna non è dalla parte di Dusan. Il serbo, che ha colpito un palo nel primo tempo e ne colpirà un altro anche nel secondo, nel mezzo si è visto anche annullare il gol del 2-0. L’attaccante aveva messo a segno un’incornata perfetta nei primi minuti della frazione su assist al bacio di Cabal, ma pochi istanti dopo è arrivato l’intervento del VAR. C’è, non di, ma bensì dinelle fasi iniziali dell’azione. Ladell’esterno ex Bologna era oltre la linea.diinil 3-0 aSportFace.