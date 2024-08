Monte Bianco | in 174 anni il ghiaccio ha perso 300 metri 30 in due anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il ghiacciaio Mer de Glace, il più grande di Francia situato sul, sta subendo un drammatico ritiro, una chiara testimonianza dell’accelerazione dei cambiamenti climatici. Secondo i dati diffusi dalla campagna Carovana dei Ghiacciai 2024 di Legambiente, realizzata in collaborazione con CIPRA Italia e con il supporto scientifico del Comitato Glaciologico Italiano, il ghiacciaio haben 300di spessore dal 1850 ad oggi, di cui 190soltanto dagli’90. L’ultimo biennio (2022-2023) ha visto un ulteriore calo di 30, un segnale inequivocabile dell’aggravarsi della crisi climatica. La campagna, giunta alla quinta edizione, ha preso il via proprio dal, il “tetto d’Europa”, con l’obiettivo di monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini, sia in Italia che oltre confine.