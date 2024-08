Meeting di Rimini programma ospiti e temi dell' edizione 2024

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torna anche quest'anno l'attesissimo appuntamento estivo con ildi. Indal 20 al 25 agosto negli spazia Fiera di, la manifestazione accoglierà, come sempre, numerose tavole rotonde, mostre, spettacoli, iniziative per i giovani dedicate alla cultura e allo sport. Giunta alla sua 45°, la kermesse vedrà protagonisti varid'eccezione, tra istituzioni e personaggi del mondoa politica: dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, fino al commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni. Fil rouge di quest'anno sarà il tema “Se non siamo alla ricerca'essenziale, allora cosa cerchiamo?”.