Maltempo è subito emergenza Albero distrugge auto in sosta Strade trasformate in fiumi in piena

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo il caldo africano che ha messo a dura prova il territorio, il flagello delè arrivato come da previsioni. E non ha risparmiato l’Empolese Valdelsa, creando momenti di paura. In città, ieri, si è rischiata una strage per la caduta di un grossosu un’area di. Segnatamente a Fontanella, in via Oreste Montanelli: colpiti un paio di mezzi ine per fortuna non ci sono stati feriti. Quella di ieri è stata una giornata complicata per le condizioni meteo e per la quantità di pioggia caduta in poco tempo soprattutto in Valdelsa. Dal primo pomeriggio, attorno alle 14, sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Firenze, circa 30 richieste di intervento legate alle avverse condizioni meteo che hanno interessato più precisamente i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme – in primis a Casenuove – e appunto Empoli.