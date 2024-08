Kamala Harris gioca la carta Taylor Swift? Quel buco alla convention

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024), incoronata da Joe Biden, è arrivata a Chicagovigilia dellaDemocratica, forse il momento più cruciale per la sua breve ma straordinaria campagna elettorale contro Donald Trump. La vicepresidente degli Stati Uniti, che terrà il discorso principale di giovedì dopo aver sostituito il presidente come candidato del partito, è scesa dall'Air Force Two con suo marito Doug Emhoff. Mentre cresce l'attesa, nelle retrovie inizia a guadagnare terreno un'ipotesi che era stata accantonata., la popstare dei record in grado di infuocare e convincere folle, farà un'apparizione? Per ora l'endorsement dell'artista non è arrivato, tuttavia è chiaro a tutti che il nome di, se associato ai dem, potrebbe aiutarea mettere in cassaforte la vittoria di novembre.