Jey Uso rende omaggio a ‘Zio Afa’ dopo la conclusione di WWE SmackDown

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non è stato un mese facile per la dinastia Anoa’i/Fatu. Meno di due mesi fa, Sika Anoa’i, padre dell’ex Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, è deceduto a 79 anni,aver lottato con problemi di salute negli ultimi anni. Questo è stato seguito lo scorso fine settimana dalla morte del fratello di Sika e tag team partner dei Wild Samoans, Afa, all’età di 81 anni, poche ore prima della messa in onda di “WWE” su Fox. Anche se non è apparso nello show dal vivo, Jey Uso, nipote di Afa e Sika, ha partecipato a un dark match post-showladi “”. Successivamente, Uso ha avuto la possibilità di parlare al pubblico dal vivo, dove ha riconosciuto la morte di suo zio in un discorso registrato da un fan presente.