Grande successo per il 3 Concorso di Eleganza per Auto storiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Spezia, 19 agosto 2024 – Il terzodiperorganizzato all’interno del programma del 99° Palio del Golfo dal Circoloe MotoLa Spezia, con la collaborazione del Comune della Spezia e del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo è stato davvero un. Alla vigilia del Palio del Golfo, 15 prestigiose berlinein rappresentanza di ciascuna Borgata, hanno sfilato sulla pedana allestita per l’occasione in via Chiodo davanti ad un pubblico numeroso e alla giuria che ne ha valutato l’e l’abbigliamento storico degli equipaggi. Lo speaker della manifestazione, il giornalista Paolo Conti, ha accompagnato la sfilata con la descrizione e le curiosità legate ai modelli.