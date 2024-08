From Darkness to Light | il film perduto sull' Olocausto di Jerry Lewis rivive in un documentario

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel 1972 il comico diresse e interpretò The Day the Clown Cried, storia di un clown in un campo di prigionia nazista chiamato ad intrattenere bambini ebrei. Una pellicola mai distribuita in sala e che (quasi) nessuno ha visto. Ora una Venezia 81 ne racconta la storia, mostrandoati inediti. Nel 2014, due anni prima di morire,donò la sua versione di The Day the Clown Cried alla biblioteca del Congresso statunitense aggiungendo un "ma". Non ci sarebbe essere dovuta essere nessuna proiezione per i successivi dieci anni. La scadenza dell'accordo era fissata per giugno 2024. Quella data è stata superata e, stando alle informazioni raccolte da IndieWire, ilche (quasi) nessuno ha visto continuerà a restare un oggetto misterioso. O forse non del tutto.