Fiorentina | Gudmundsson salterà la partita di Conference Potrebbe giocare Nico ora corteggiatissimo dall’Atalanta

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nessuna emozione forte: Albertnon indosserà per la prima volta la maglia della, giovedì prossimo, contro la squadra ungherese del Puskas Akademia nella gara di andata dei play-off diLeague. L'attaccante islandese, in prestito dal Genoa e ufficializzato venerdì scorso dal club gigliato, soffre infatti di noie muscolari, come fatto sapere dal tecviola Raffaele Palladino, e dunque è inutilizzabile nel breve periodo L'articololadi, oraproviene da Firenze Post.