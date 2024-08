F1 GP Olanda 2024 | programma orari tv streaming Calendario 23-25 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo la pausa estiva torna lo spettacolo della Formula 1: da Spa si vola in, a Zandvoort, per la quindicesima tappa del Mondiale 2023. Si riparte dal circuito di casa di Max Verstappen: ci si aspetta una muraglia orange impressionante a sostenere il tre volte iridato che va a caccia di conferme dopo aver sofferto la risalita di McLaren e di Mercedes. Un circuito dal quale deve ripartire la Ferrari dopo aver fatto fatica. Il Team Principal Frederic Vasseur ha richiamato l’attenzione sul lavoro e sulla voglia di migliorare. La Rossa dovrà mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per ottenere un buon risultato. Un tracciato particolare, con tante curve e una carreggiata non così larga. Non è un caso che sorpassare sarà complicato, in più piloti e team dovranno mettere a punto le monoposto anche per avere un buon comportamento sulla nota curva sopraelevata del primo settore.