Esplosione a Tel Aviv polizia | Fallito attentato terroristico Blinken oggi in Israele | Ultima chance per la tregua a Gaza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – A poche ore dall’apertura della convention dem di Chicago che dovrà incoronare Kamala Harris alla corsa per la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riferito che i negoziati sul cessate il fuoco asono ancora in corso. “Laè ancora possibile” ha detto Biden, proprio mentre il segretario di Stato Antonyè in visita inper spingere per una. "Questo è un momento decisivo, forse l'opportunità per riportare a casa gli ostaggi e ottenere un cessate il fuoco", ha affermatoincontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Parole a cui Herzog ha risposto sottolineando che “Hamas è il responsabile del fallimento nel raggiungere un accordo sugli ostaggi”.