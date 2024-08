Dal ballo del Gattopardo al mito | Tancredi ora danza con le stelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bogani Claudia Cardinale ha affidato il suo ricordo di Alain Delon a poche frasi scolpite nel dolore, e nel ricordo del film che ha cambiato, per sempre, i loro destini. "Ilè finito.è andato a ballare con le. Per sempre tua, Angelica". Angelica. Claudia Cardinale si è firmata col nome del suo personaggio nel film di Luchino Visconti Il. E ha chiamato Delon col nome del personaggio che Delon interpretava. E quando parla del, parla della scena più famosa del film, la più grandiosa. Una scena che si è scolpita nella memoria del cinema. Dura 44 minuti, quella scena. Un’eternità, nel tempo differente che viviamo al cinema. Ma sono minuti che raccontano, che parlano al di là delle parole. A dire il vero, in quella scena Alain Delon non balla. È Burt Lancaster a ballare con Claudia Cardinale.