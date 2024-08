Como minaccia una famiglia incontrata per strada Poi picchia un uomo e i passanti che cercano di difenderlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Primaunacon un grosso bastone, poi con la stessa arma colpisce il capoche voleva difendere figli e nipoti. Non pago, ha raccolto una barra di ferro e ha aggredito chi cercava di allontanarlo. Protagonista del violento episodio, un ragazzo di 23 anni di origine gambiana, che è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. È accaduto sabato pomeriggio a. Il ragazzo, per motivi da chiarire, avevato i componenti di unapernei pressi del Tempio Voltiano. A chiedere aiuto alla polizia sono stati diversi cittadini, che hanno segnalato una persona molesta. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una pattuglia dell'esercito che aveva già fermato il soggetto.