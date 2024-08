Ciclismo | per la Coppa Dino Diddi già 200 iscritti in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Agliana (Pistoia),19 agosto 2024 - Anche questo nel suo genere è un bel primato. Aperte le iscrizioni come da regolamento, nel giro dila 76esima, la classica per allievi in programma ad Agliana il primo settembre, ha fatto il pieno ditoccando quota 200. Felicissimi naturalmente di ospitare i migliori atleti nazionali della categoria, gli organizzatori dal neo presidente del G.S., Maurizio Mangoni, al direttore generale dell’organizzazione Franco Vettori, a Claudio Taffini, Rodolfo Natali, Andrea Acciai, Antonio Gigliotti e diversi altri.