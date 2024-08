Barzaghi | Chiesa-Inter subito? Vediamo Mancanza in attacco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il nome diresta sempre fra quelli più accostati all’anche entro il 30 agosto, visto che per la Juventus ormai è un esubero. Marco, collegato con Radio Radio – Lo Sport, dice la sua su queste voci e sul resto del mercato. LE NOVITÀ – Marcoguarda chi può “rischiare” il posto all’: «Federico Dimarco credo di no. Henrikh Mkhitaryan è il giocatore più indispensabile di Inzaghi, è stato condizionato dall’ammonizione presa quasie da una squadra che non girava come al solito. Tante cose non hanno funzionato, come si diceva. Del povero Davide Frattesi avevamo registrato le sparate del suo agente, quell’esultanza è indicativa. E non dimentichiamo che domani tornerà in gruppo anche Piotr Zielinski, che potrebbe togliere minuti e non dare a Frattesi quella titolarità che si aspettava dopo un’annata da riserva ma con sette gol.