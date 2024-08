Attivare la registrazione dello schermo su smartphone Android

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 19 agosto 2024) Registrando lodel telefono è possibile realizzare video di una partita a un videogioco oppure per spiegare il funzionamento di un'app o per mostrare agli altri i passaggi per qualche impostazione nascosta. Parlando degli, Samsung, Xiaomi, Oppo o altri, ci sono diversi modi per registrare un video di quello che si vede sullodel telefono, con applicazioni oppure anche direttamente dalle opzioni del sistema. LEGGI ANCHE: Fotografare losuRegistrare lodalle opzioniIn quasi tutti glisi potrà trovare la voce di menu per registrare lo, così da non dover utilizzare nessun'app di terze parti e avere la massima compatibilità. Per controllare se il nostrorientra in questa categoria, apriamo l'elenco delle app e cerchiamo Registrao Screen Recorder.