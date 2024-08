Alain Delon e i suoi amori ma è la figlia Anouchka l’unica donna a cui l’incantatore sembra aver voluto bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Romy, Mireille, Nathalie, Rosalie e le altre.un film di Claude Sautet, ma è la vita sentimentale di(morto ieri a 88 anni). Turbolenta, sconfinata, infinita. Se si pensa che l’unico libro autobiografico autorizzato susi intitola Les femmes de ma vie (2013) si intuisce la parte considerevole e magmatica che il lato passionale ha significato per l’interprete del Gattopardo. Un libro doveconfessa senza pudore che “senza le sue donne non sarebbe stato nessuno”.re del bluff, impenitenteiolo ed egoista (o egoiste, come declamavano le attrici dalla finestra in quello spot di un noto profumo)? A dirla tutta il profumoesiste da un po’ in commercio e si chiama “Seducteur”. Anche se lui alla parola seduttore preferiva quella di incantatore. Tutta una questione di sguardi, insomma. Occhi azzurri e sguardo glaciale.