Vuelta a España 2024 Wout Van Aert | Volevo vincere ma ho preso la maglia rossa e la giornata è positiva

(Di domenica 18 agosto 2024) Un altro secondo posto, l’ennesimo piazzamento di una stagione finora quasi maledetta. Ma oggi perVanalmeno c’è un motivo per sorridere, visto che grazie al gioco degli abbuoni il belga è la nuovadella. Simbolo del primato sfilato all’americano Brandon McNulty sul traguardo di Ourém dopo la seconda frazione della corsa a tappe spagnola. Una delle poche giornate dedicate agli sprinter, nonostante il percorso presentasse alcune insidie. A placare gli animi ci ha pensato il vento contrario, che ha reso difficilissimi gli attacchi e facilitato il controllo del gruppo. Team Visma Lease a Bike che ha amministrato e corso per la vittoria di tappa di Van, battuto solo da Kaden Groves in volata. Per il belga negli ultimi tre anni 57 top-3, a fronte di soli 16 primi posti. “È chiaro che oggila tappa.