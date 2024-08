Via Panoramica a pezzi | marciapiedi spaccati e immondizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Via, che disastro. Tra l’erba alta, imezzi rotti e i cartelli che non ci sono, una delle vie più centrali e suggestive di Ancona soffre e perde. La strada a pochi metri dall’Ospedale pediatrico Salesi, che si trova a ridosso della spiaggia del Passetto versa in condizioni non proprio ottimali. Basti guardare la foto che hanno scattato alcuni cittadini e che mostra sacchi di sporcizia accatastata davanti allo stradello per arrivare alla Grotta Azzurra: sedie rotte, cartacce e resti di cibo in grado di richiamare ratti, topi e pantegane. E non certamente un bel biglietto da visita per la città. Il 16 agosto gli operatori di AnconAmbiente (l’azienda di nettezza urbana della città) hanno avuto il loro bel daffare per restituire un po’ di dignità a un belvedere che era diventato una discarica.