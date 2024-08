US Open 2024 l’Italia avrà quattro giocatori tra le teste di serie a New York | c’è fermento alle spalle di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) I risultati parlano chiaro. Il tennis italiano sta vivendo undi grande ispirazione e si prosegue su questa linea. Chiaramente, Jannikè l’eccellenza assoluta, considerando il raggiungimento della quarta semifinale in un Masters1000 in quest’annata, un risultato che nessun altro azzurro aveva ottenuto a Cincinnati. Un torneo in cui tradizionalmente, infatti, idel Bel Paese hanno sempre fatto fatica. Le cose però stanno cambiando e non è solo il torneo dell’Ohio a dimostrarlo. Ci sono i riscontri recenti di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, funzionali a una situazione di classifica invidiabile.