Temptation Island Alessia Pascarella si sbilancia sul ritorno in TV | cosa non può dire per contratto con la redazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 18 agosto 2024)e Lino Giuliano, coppia uscente di, sono tra i papabili vip partecipanti alle nuove stagioni dei format TV come Grande fratello e Uomini e donne. Tra i due l’amore finiva di recente, nel gioco estivo, complice una crisi di coppia e la vicinanza di lui ad una tentatrice. E mentre i fan si chiedono dell’evoluzione dei rapporti tra loro Lino esi lanciano frecciatine a distanza. In più la sexy mora segna la svolta nella sfera degli affetti abbandonandosi ad un amore speciale.si dedica all’amore della sorella Sotto il sole rovente di Lido del Carabiniere come sottoscritta Serena Granato e a prima firma di Anticipazioni TV abbiamo paparazzato e anche intervistato, che insieme alla bionda sorella ormai come lei famosa ci hanno lasciato delle dichiarazioni esclusive.