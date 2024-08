Seta premi in busta solo ad alcuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "I sindacati sono venuti a conoscenza che l’aziendasta procedendo ad elargire,addipendenti scelti con criteri a noi non conosciuti, somme di denaro che saranno corrisposte inpaga nella mensilità di agosto avvisando gli stessi tramite comunicazioni individuali inviate ai singoli lavoratori a firma dell’ amministratore delegato". Lo segnalano le segreterie territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa Cisal, Ugl Autoferro di Modena. "Tali somme vengono elargite a titolo di una tantum per ricompensare un non meglio specificato impegno profuso nell’effettuazione di ore di straordinarie a copertura del servizio pubblico. Ore straordinarie che in verità vengono già maggiorate come da accordi nazionali".