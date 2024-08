Roma arrestato 22enne per maltrattamenti in famiglia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024), arresto,, Polizia, Lazio – Giovane in stato di ebbrezza aggredisce i familiari, scatta l’arresto.– Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato haun giovane di 22 anni, residente a, con l’accusa diin. L’intervento degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, insieme ai colleghi dei commissariati Borgo, Monte Mario e del XIII Distretto Aurelio, è avvenuto dopo una segnalazione per una lite domestica. Il giovane, che ha problemi di tossicodipendenza, è rientrato a casa visibilmente ubriaco e ha cominciato a chiedere soldi alla madre, insultando lei e le sorelle. La situazione è degenerata quando, entrando in casa, ilha sferrato un calcio alla porta, rompendo il vetro. A quel punto, il padre è intervenuto, ma il ragazzo lo ha colpito con un pugno in volto.