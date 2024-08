Reggiana-Mantova i virgiliani vogliono farsi trovare subito pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2204 – Siamo ancora ad agosto, ma quella che si giocherà alle 20.30 di questa sera (domenica 18) allo Stadio “Città del Tricolore” è già una partita molto importante per i padroni di casa dellae per il. Le due contendenti si presentano a questa partenza con stati d’animo e condizioni piuttosto differenti, ma entrambe sono accomunate dalla ferma intenzione di cominciare con il piede giusto il torneo cadetto. Per quel che riguarda la matricola virgiliana, in particolare, l’obiettivo di fondo per questa stagione è quello di riuscire a conservare (possibilmente senza troppe sofferenze) il posto appena riconquistato in serie B. Mister Possanzini ed i suoi giocatori sin dall’inizio della preparazione hanno lavorato sodo per far proseguire il progetto che ha reso possibile la splendida cavalcata vincente dello scorso anno in serie C.