Reazione a Catena a che livello siamo arrivati | polemica sull' ultima catena | Guarda

(Di domenica 18 agosto 2024) I campioni in carica di, gli Essenziali, sono stati sfidati dagli Umbricelli nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Questi ultimi, Giulia, Lorenzo e Samanta hanno spiegato di arrivare da Assisi e di essersi conosciuti al liceo e all'università. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati gli Essenziali, che hanno centrato 8 parole contro le 5 degli sfidanti. I campioni sono cosìall'con 100mila euro. Poi, dopo un solo dimezzamento, il montepremi è sceso a 50mila euro, che è la cifra con cui la squadra è giunta all'parola. Il termine a loro disposizione questa sera era "strappo". A seguire un termine che iniziava con "to" e terminava con "a". Infine, il terzo elemento, che gli Essenziali hanno deciso di comprare scendendo a 25mila euro: si trattava della parola "chiave".