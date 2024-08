Prato rotonda vittoria in amichevole contro il Camaiore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Finisce con ladelper 3-0 l'disputata al Lungobisenzioil, formazione che disputerà il prossimo campionato d'Eccellenza. Un successo rotondo per i biancazzurri che indirizzano a proprio favore la sfida già nel corso del primo tempo. I lanieri sbloccano il punteggio poco prima della metà della prima frazione con Magazzu, bravo a ribadire in rete il pallone dopo una conclusione di Romairone. Dieci minuti più tardi è la volta di Moreo, che va a bersaglio da fuori area su assist di Limberti. Nella ripresa giunge il tris del. Dopo appena 5' minuti dal ritorno in campo, Romairone si presenta a tu per tu con Barsottini e viene atterrato dal portiere ospite. Dal dischetto si presenta lo stesso Romairone che con una conclusione potente centrale non lascia scampo all'estremo difensore ospite.