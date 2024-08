Pagelle Vuelta a España 2024 | Groves devastante in volata van Aert si consola in rosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)SECONDA TAPPAKaden, voto 10: allaè qualcosa di. Quinta vittoria in carriera in tre partecipazioni per il velocista australiano. L’Alpecin-Deceuninck lo supporta al meglio, lui finalizza nel migliore dei modi battendo nettamente Wout vannel testa a testa. Wout van, voto 8: Edoardo Affini lo aveva lanciato nel migliore dei modi nello sprint, ma negli ultimi 200 metri il belga non è riuscito a tenere il passo di uno scatenato. Ennesimo piazzamento sul podio senza vittoria, puòrsi però con la Maglia Rossa che arriva grazie agli abbuoni. Corbin Strong, voto 7,5:di rimonta per il corridore della Israel – Premier Tech che trova un podio che fa ben sperare in vista delle prossime giornate.