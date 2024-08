L’opposizione all’attacco | Alusfera sonoteca biosfera Biancani sta smontando Ricci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) La scelta del sindaco Andreadi far rotolar via la ‘sonosfera’ dalla piazza anzitempo, sta creando dibattito in città ed ha anche aperto un fronte politico. Perché tranne il consigliere di Forza Italia-Udc Mauro Marinucci, tutti gli altri rappresentantri delsono scesi in campo per commentare il delicato momento che sta attraversando la giunta dopo l’inchiesta del nostro giornale. Due soprattutto nel mirino di Fratelli d’Italia: il vicesindaco Vimini e l’assessore dei 5 Stelle, Frenquellucci. Il primo a partire è stato Il candidato sindaco Marco Lanzi di ‘Pesaro svolta’ che parla di "demagogia dell’apparire del teatrino dell’apparenza". E dentro la ‘sonosfera’ Lanzi mette dentro anche il colpo di teatro disulla cella di Rocca Costanza che ospitò il rockettaro Vasco Rossi. Quindi "i temi cruciali, lo spreco di denaro pubblico e il rispetto delle regole.