LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | due minuti di vantaggio per i fuggitivi

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 In gruppo operazioni condotte sempre da Team Visma Lease a Bike e Alpecin – Deceuninck. 15.18 Ricordiamo che all’attacco ci sono sempre Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi). 15.15 Mancano poco più di 120 chilometri al traguardo. 15.12dei dueche diminuisce inesorabilmente, con il gruppo che è già a duedalla coppia iberica. 15.09 Velocità così bassa probabilmente dovuta dal forte vento contrario che in questa prima fase caratterizza la corsa. Se dovesse diventare laterale, attenzione ai ventagli. 15.06 Media fino ad ora davvero molto molto bassa, quando manca poco allo scoccare delle due ore infatti si regista appena 34.6 km/h. 15.02 Continua la collaborazione tra i, che con cambi regolari provano a far durare il più possibile la loro azione.