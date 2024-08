LIVE Moto2 GP Austria 2024 in DIRETTA | alle 12 15 semaforo verde Garcia vuole scappare in classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring! Tra 20 minuti esatti prenderà il via il GP d’di! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring ci attende una gara quanto mai interessante, con spunti di interesse davvero a pioggia. La gara, come tradizione, prenderà il viaore 12.15 e vedrà finalmente un italiano in pole position. Trattasi di Celestino Vietti, che nelle qualifiche di ieri ha stampato la migliore prestazione, provando a metterespil non semplice inizio di stagione. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha messo a segno un 1:33.855 con 58 millesimi su Aron Canet, quindi terzo Sergioa 137.