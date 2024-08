La carambola di Tajusconi e l' idea di una nuova Fiuggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Come unasui boccini centristi crollati alle Europee, Antonio Tajani mira al centro rimasto sgombro dopo il flop di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Gioca solo il leader di Forza Italia successore di Silvio Berlusconi, unincastrato fra Famiglia e realtà, due verità all'apparenza opposte che connotavano la visione politica del Fondatore. Certo il Cavaliere era un arcinemico della sinistra, questo lo sanno anche i sassi, ma la ragione di quel posizionamento netto non era ideologica, parola estranea al vocabolario berlusconiano, bensì pragmatica. Sapeva bene il Cav che per attrarre quel centro governista e antistatalista che di volta in volta sceglie da che parte stare serviva diventare invisibili, alleggerire il proprio bagaglio di parole d'ordine e slogan e mettere meno paletti possibile.