Inter Genova è stregata Non basta super Thuram Falsa partenza di Inzaghi

(Di domenica 18 agosto 2024) A, per Simone, non è mai una trasferta semplice. Anche per questa stagione, la quarta consecutiva tra le sfide con la Sampdoria e quelle col Genoa, il tecnicoista chiuderà senza aver espugnato Marassi. Due errori individuali, uno di Sommer su una punizione piuttosto innocua (gol in ribattuta di Vogliacco) e uno di Bisseck (fallo di mano in area e rigore prima fallito e poi ribattuto a rete da Messias) vanificano la doppietta di, nettamente il migliore in campo. "Onore al Genoa, ma prendendo due gol così è difficile vincere le partite - analizza il tecnico nerazzurro a fine gara - C’è delusione. Una squadra come la nostra deve gestire meglio il finale, una volta segnato il 2-1. Bis scudetto? Vincere è difficile, rivincere ancora di più. I ragazzi lo sanno.