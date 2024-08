I ragazzi dell’Anffas al mare Così si conquista l’autonomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Un lungo soggiorno alper trovare l’indipendenza familiare, integrarsi in nuovi ambienti e promuovere la socialità al di fuori dei contesti quotidiani. È l’interessante iniziativa che Anffas, storica realtà associativa del territorio faentino, ha organizzato da inizio agosto fino a pochi giorni fa. Quest’anno sono state dodici le persone con disabilità coinvolte, le quali supportate da nove operatori hanno soggiornato a Villa Marina di Igea, nel Riminese. "Un momento molto gradito e atteso – ha detto la presidente di Anffas Faenza, Nives Baldoni –. Da oltre 25 anni organizziamo questo tipo di soggiorni alche consentono di dare un supporto alle famiglie, in particolare per coloro che hanno familiari con disabilità che non possono frequentare i centri estivi, chiusi ad agosto.