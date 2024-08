Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sotto accusa | tra di loro non c’è amore?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 18 agosto 2024)non si amano? Il commento di Rosica sulla coppia nata al Grande Fratello A distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello, la coppia formata daresiste imperterrita nonostante una crisi affrontata nei mesi scorsi. I due non amano mettersi in mostra e vivono larelazione non troppoi riflettori, a prendere la parola sulla relazione della coppia nata nel loft di Cinecittà è stato Investigatore Social, Alessandro Rosica: “Ho sempre pensato che non ci siatra di, ma solo bene e rispetto. Sono due ragazzi straordinari, ma non credo all’in questa coppia, con tutto il bene che voglio a, ma è ciò che penso” ha detto l’esperto social che dunque non sembra avere grande stima nella coppia uscita dal reality di Canale Cinque.