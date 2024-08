Corriere dello Sport – Lazio un colpo a centrocampo | presto il vertice

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) 2024-08-18 11:04:46 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Baroni, Lotito e Fabiani torneranno a confrontarsi tra domani e martedì. Il mercato dellanon è chiuso. L’ultimo capitolo riguarda il. Un, sul filo della sirena, se riuscirà e si perfezioneranno gli incastri. Le prime due partite di campionato, stasera il Venezia e sabato l’Udinese, aiuteranno il tecnico e la società a valutare il reparto sotto osservazione. La, per problemi di lista, si orienterà su Folorunsho (cresciuto nel vivaio di Formello e con i requisiti per non produrre altri tagli) o su un under 22. Non è detto si tratti di un trequartista, sarebbe il freno principale a ostacolare il giocatore di proprietà del Napoli, ora fuori rosa con Conte. Baroni, se potesse, prenderebbe un playmaker. Molto dipenderà dal rendimento e dalla risposta di Rovella.