Calcio PROMOZIONE Il Castelfiorentino torna ad allenarsi Ecco tutta la rosa

(Di domenica 18 agosto 2024) Tutto pronto al Neri per l’inizio della preparazione delUnited, che dal prossimo 8 settembre sarà al via del campionato didopo la retrocessione dello scorso anno. Il ritrovo è fissato alle 9 agli ordini del confermato tecnico Nico Scardigli (in foto), che in questi primi giorni di allenamenti impegnerà la squadra in una doppia seduta giornaliera. In realtà un primo raduno si è tenuto già ieri per consegnare tutto il materiale tecnico e iniziare a conoscersi visti i tanti volti nuovi. A testimonianza della voglia di lasciarsi alle spalle l’ultima stagione, segnata anche dalla tragedia di Mattia Giani, per provare a riportare il Castello su palcoscenici più consoni al proprio blasone.lacompleta. Portieri: Simone Iacoponi (‘01); Thomas Neri (‘04).