Black Myth | Wukong pubblicato il primo video gameplay della versione PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 18 agosto 2024) IGN USA hailPS5 di, consentendo in questo modo ai possessoriconsole Sony di vedere in azione il nuovo gioco di Game Science. Nello specifico ilin questione mostra lo scontro con un boss, contraddistinto da dimensioni decisamente imponenti, con il protagonista del gioco costretto ad imparare in fretta i movimenti del nemico così da riuscire ad evitare in tempo le potenti offensive dell’imponente avversario. Grazie a questoè possibile inoltre scoprire che questo boss diha nelle gambe il suo punto debole, con i giocatori di conseguenza chiamati a colpire questi arti per far sì che il nemico venga sbilanciato fino a cadere a terra.